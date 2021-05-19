شاهد.. فلسطينيون يشيدون بالدور المصري الداعم والمساند لقطاع غزة

أذاعت فضائية اكسترا نيوز لقطات يظهر من خلالها إشادة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالدور المصري الداعم والمساند لقطاع غزة.



وأكد أحد الفلسطينيين أن مصر الشقيقة الكبرى لكل العرب، وطوال عمر الأزمة وهى تتبنى القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه من ضمن الفلسطينيين الذين تلقوا التعليم في مصر وعلى يد أساتذة مصريين حتى نال درجة الدكتوراه.



وقال: "أنا ومعظم الفلسطينيين لا نقبل تدخل أحد في قضيتنا سوى مصر الأمينة على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، واصفا الدور المصري بأنه "رائع وقوي في كافة المواقف، ولا نقبل دور أي طرف آخر غير مصر الحريصة على الحقوق الفلسطينية".



كما أكد أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر وأنقذنا نحن الفلسطينيين من سيطرة من سموا أنفسهم بالإخوان المسلمين، وأنقذ الجميع من محاولة سيطرتهم على الموقف في عدد من الدول".