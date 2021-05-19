دوري ابطال افريقيا| شادي محمد يكشف سر الأداء السيء لـ الأهلي

كشف شادي محمد كابتن الاأهلي والمنتخب السابق عن سر تدهور أداء الفريق خلال المبارايات الماضية في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وأكد شادي محمد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هناك بعض اللاعبين مستواهم ثابت منذ فترة وأدائهم سيىء على الرغم من كثرة الفرص التي حصلوا عليها، مشددا على أنه من الوارد أن يحدث تذبذب في المستوى لكن ليس لكل هؤلاء اللاعبين في نفس التوقيت.

وأضاف أن هناك بعض اللاعبين في الفريق يقدمون اداء رائعا ويبذولون قصارى جهدهم لمصلحة الفريق.

وتابع أن الفريق قدم اداء سيئا أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على الرغم من راحة الفريق قبلها وعدم وجود ضغط في المباريات.

أما عن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق فأكد أنه مدرب جيد وقدم بعض المباريات الرائعة وأخطأ في البعض الآخر مشددا على أن الأهلي لا يحاسب مدربيه بالقطعة .

وأدى الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا، واشتمل على بعض الجوانب الفنية والخططية. وحرص المدير الفني بيتسو موسيماني على تنفيذ بعض الجمل التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة صن داونز.

يذكر أن الأهلي فاز على صن داونز في ذهاب الدور ربع النهائي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على استاد الأهلي WE السلام، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب يوم السبت المقبل، لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب والتتويج به للمرة العاشرة.

