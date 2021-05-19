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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 145 كيلو لحوم فاسدة في بني عبيد

جانب.من حملة بنى
جانب.من حملة بنى عبيد

قاد اليوم الأربعاء، حاتم قاببل رئيس مركز بنى عبيد، حملة بالتنسيق مع التموبن والطب البيطرى والصحة على أحد محلات بيع اللحوم المجمدة المتواجدة بشارع السوق القديم المتفرع من شارع البحر الرئيسى بمدينة بنى عبيد.


جاء ذلك في حضور عاطف فؤاد نائب رئيس المركز، والدكتور على منصور مدير الطب البيطرى، و محمد سليم مدير إدارة التموين، وثروت الزهيرى وصلاح صادق مفتشين الصحة، و محمد عثمان مدير إدارة البيئة، و رضا الهجين مدير إدارة الإشغالات، وإيهاب شادى مدير المكتب الفنى، والسيد السعيد مدير إدارة الإعلام برئاسة المركز.


وأسفرت الحملة عن إعدام ١٤٥ كيلو لحوم مجمده عبارة عن ٤٠ كليو دهن بقرى، و٣٠ كيلو كبدة مجمده، و٢٥ كيلو فسيح مملح، و١٠ عصائر، ٢٥ فراخ مجمده، و١٥ بط بلدى مجمد، بالمحل المذكور التى تم المرور عليه اليوم  وذلك لوجود تغيير فى الخواص ورائحه كريهه مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاة المخالفات .

وأكد رئيس المركز استمرار مثل هذة الحملات المكبرة للمرور والتفتيش على جميع المحلات والمنشآت التجارية داخل بنطاق المركز للقضاء على كل ماهو فاسد للحفاظ على الصحة العامة وحياة وسلامة المواطنين بمركز بنى عبيد.

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اعدام حملة تموينية لحوم ١٤٥ كيلو بني عبيد

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