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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كورونا

مستشار الرئيس للصحة يعلن انخفاض إصابات كورونا

صدى البلد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا تتخذ القرارات التى فى صالح المواطن، وأن الأيام الأخيرة تشهد انخفاض فى عدد الإصابات.


وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن القرارات التى تمت قبل عيد الفطر تسببت فى انخفاض نسبة الإصابات، ولكن على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة.


ولفت إلى أن الدولة لم تتخذ قرار الغلق الكامل و الجميع يتحرك بحرية، ولكن على الجميع العلم أن فيروس كورونا لم ينتهى، ونرجو الجميع الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.


وأشار إلى أن هناك دول كثيرة قامت بالغلق ولكن مصر تتعامل بكل حرص ولم تغلق.
 

فيروس كورونا كورونا

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