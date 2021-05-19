عوض تاج الدين: لا يوجد مشكلة فى توفير الأكسجين بالمستشفيات

كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه لا يوجد مشكلة فى توفير الأكسجين بالمستشفيات، مؤكدًا أن مصر لا تعانى من نقص فى أى شئ، وكل الأشياء متوفر وبكميات.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه يتمنى أن يكون هناك انخفاض فى عدد الإصابات فى الفترة المقبلة، وذلك بعد القرارات الجديدة.



ولفت إلى أن الجميع أذا التزم بالإجراءات الاحترازية ستنخفض كورونا نهائيًا وأشار إلى أنه يطالب و يرجوا الجميع بالالتزام بقرارات الحكومة.



وتابع: كافة المطهرات متوفر بمصر.



