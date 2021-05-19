من جنوب لبنان.. إطلاق 4 صواريخ باتجاه إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" بأن 4 صواريخ، أطلقت، عصر الأربعاء، من جنوب لبنان، باتجاه إسرائيل، وفق ما أفاد مصدر عسكري.

وذكر المصدر العسكري، بحسب الوكالة، أنّ إطلاق الصواريخ جرى من محيط قرية صديقين في منطقة صور، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقها.

ومن جهته، أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، في تغريدة على تويتر، إطلاق الصواريخ، حيث كتب إن "الدفاعات الجوية الاسرائيلية اعترضت صاروخاً واحداً، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، واثنين في البحر.

وأضاف، رداً على ذلك، تقصف مدفعية الجيش أهدافاً عدّة داخل الأراضي اللبنانية.

وتعد هذه الحادثة، هي الثالثة من نوعها، منذ الخميس، إذ أُطلقت 6 صواريخ ليل الإثنين، من خراج بلدة الهبارية، وردت مدفعية الاحتلال بقصف مصادر النيران.

كما جرى إطلاق ثلاثة صواريخ من بساتين قريبة من مخيم الرشيدية في منطقة صور، قال مصدران مقربان من حزب الله لفرانس برس إنه “لا علاقة للحزب بإطلاقها”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أنه رصد في الأيام الأخيرة أشخاصاً عديدين يحاولون تخريب السياج الشائك على حدوده من الجانب اللبناني.

ومنذ أيام، يتجمّع العشرات يومياً عند الحدود، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالتصعيد الدامي في غزة.