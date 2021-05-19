عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من جنوب لبنان.. إطلاق 4 صواريخ باتجاه إسرائيل

صاروخ حربي
صاروخ حربي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" بأن 4 صواريخ، أطلقت، عصر الأربعاء، من جنوب لبنان، باتجاه إسرائيل، وفق ما أفاد مصدر عسكري.

وذكر المصدر العسكري، بحسب الوكالة، أنّ إطلاق الصواريخ جرى من محيط قرية صديقين في منطقة صور، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقها.

ومن جهته، أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، في تغريدة على تويتر، إطلاق الصواريخ، حيث كتب إن "الدفاعات الجوية الاسرائيلية اعترضت صاروخاً واحداً، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، واثنين في البحر.

txt

وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. اليونيفيل يصدر بيانا عاجلا

txt

إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل..فيديو

وأضاف، رداً على ذلك، تقصف مدفعية الجيش أهدافاً عدّة داخل الأراضي اللبنانية.

وتعد هذه الحادثة، هي الثالثة من نوعها، منذ الخميس، إذ أُطلقت 6 صواريخ ليل الإثنين، من خراج بلدة الهبارية، وردت مدفعية الاحتلال بقصف مصادر النيران.

كما جرى إطلاق ثلاثة صواريخ من بساتين قريبة من مخيم الرشيدية في منطقة صور، قال مصدران مقربان من حزب الله لفرانس برس إنه “لا علاقة للحزب بإطلاقها”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أنه رصد في الأيام الأخيرة أشخاصاً عديدين يحاولون تخريب السياج الشائك على حدوده من الجانب اللبناني.

ومنذ أيام، يتجمّع العشرات يومياً عند الحدود، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالتصعيد الدامي في غزة.

إسرائيل لبنان إطلاق صواريخ الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

موضوعات متعلقة

بعد استقالة وزير الخارجية.. تصريحات مهمة للسفير السعودي في لبنان

إطلاق 4 صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل والأخيرة ترد

ترشيحاتنا

حكاية سيارة طارد بها مجدي كامل أحمد السقا | صور

استجابة للمبادرة الرئاسية| اتحاد الصناعات يتبرع بألف طن سلع أساسية لمساعدة الفلسطينيين

هل من يتلقى لقاح كورونا محمي من الإصابة؟ عوض تاج الدين يوضح

منذ الصباح.. المقاومة الفلسطينية تطلق 230 صاروخا على إسرائيل

تقرير|تماسك الجنيه "كلمة السر" في نمو اقتصاد مصر.. وصعود الناتج المحلي 4.2%

دعاء قبل المغرب مستجاب لقضاء الدين وفك الكرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

مجلس الوزراء: تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بأجهزة الدولة لعدم انتشار كورونا

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش ساعتين .. اعرف السبب

بعد استقالة وزير الخارجية.. تصريحات مهمة للسفير السعودي في لبنان

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن..فيديو

شبهات سيكازوى تثير رعب الأهلاوية قبل موقعة صن داونز المصيرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

د. ميرفت عبد العظيم تكتب: التقارب المصري الأفريقي هدف وغاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ