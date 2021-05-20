فرنسا تلتقط أنفاسها بعد تخفيف قيود كورونا..فيديو

عرضت قناه العربية فيديو يظهر الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يحتسي قهوة الصباح وسط باريس وبرفقته رئيس الوزراء جان كاستكس بعدما أعادت الحكومة فتح المقاهي والمطاعم .

وأضاف الفيديو أن الاغلاق في فرنسا دام 6 اشهر قبل تخفيف قيود كورونا مؤكدا أن قرار رفع القيود تم اتخاذه بشكل جزئي وشمل أيضا دور السينما والمسارح والمتاحف .

وأوضح الفيديو ان الحكومة الفرنسية اكدت تراجع إصابات كورونا في البلاد وهذا يؤكد أهميته الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا .