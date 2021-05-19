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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رابطة مصنعي السيارات: قيمة واردات مكونات المركبات تراجعت بسبب غلق مصانع أوروبا والصين

صدى البلد

قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ان تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة %31.8 ، جاء بسبب غلق معظم مصانع انتاج المكونات حول العالم ، للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوباء العالمي فيروس كورونا كوفيد -19 .

 

وأضاف سعد في تصريح خاص لـ " صدى البلد" ان مصانع الصين واليابان الخاصة بصناعة مكونات السيارات تعمل بنسبة تشغيل 50% بينما معظم مصانع الاتحاد الأوروبي مغلقة تماما .

 

وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ان هذه الإجراءات الاحترازية حول العالم ، جعلت هناك صعوبة في عملية الشحن بسبب قلة التصنيع وزيادة أسعار الشحن . 

 

وتابع سعد ان سفن الشحن أصبحت قليلة ، بالإضافة الى انها عندما تكون متواجدة ، تكون أسعارها اضعاف مضعفة ، فمثلا الكونتنر في السابق كان سعره 2000 دولار ولكن اليوم اصبح سعره 10000 دولار والمتر كانت من 30 الى 40 دولار اما اليوم اصبح بـ 200 دولار .

 

واكد سعد ان هذه العوامل ساعدة على قلة الإنتاج العالمي للسيارات ، حيث اصبح المطلوب ازيد من المعروض لذلك ظهرت في السوق المحلى المصري ظاهرة الاوفر برايس على معظم أسعار السيارات المتواجدة به .

 

والجدير بالذكر انه قد أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة %31.8 لتصل إلى 112 مليونًا و355 ألف دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 164 مليونًا و931 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

مصنعي السيارات انتاج السيارات فيروس كورونا مكونات السيارات الإنتاج العالمي للسيارات

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