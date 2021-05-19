رابطة مصنعي السيارات: قيمة واردات مكونات المركبات تراجعت بسبب غلق مصانع أوروبا والصين

قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ان تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة %31.8 ، جاء بسبب غلق معظم مصانع انتاج المكونات حول العالم ، للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوباء العالمي فيروس كورونا كوفيد -19 .

وأضاف سعد في تصريح خاص لـ " صدى البلد" ان مصانع الصين واليابان الخاصة بصناعة مكونات السيارات تعمل بنسبة تشغيل 50% بينما معظم مصانع الاتحاد الأوروبي مغلقة تماما .

وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ان هذه الإجراءات الاحترازية حول العالم ، جعلت هناك صعوبة في عملية الشحن بسبب قلة التصنيع وزيادة أسعار الشحن .

وتابع سعد ان سفن الشحن أصبحت قليلة ، بالإضافة الى انها عندما تكون متواجدة ، تكون أسعارها اضعاف مضعفة ، فمثلا الكونتنر في السابق كان سعره 2000 دولار ولكن اليوم اصبح سعره 10000 دولار والمتر كانت من 30 الى 40 دولار اما اليوم اصبح بـ 200 دولار .

واكد سعد ان هذه العوامل ساعدة على قلة الإنتاج العالمي للسيارات ، حيث اصبح المطلوب ازيد من المعروض لذلك ظهرت في السوق المحلى المصري ظاهرة الاوفر برايس على معظم أسعار السيارات المتواجدة به .

والجدير بالذكر انه قد أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة %31.8 لتصل إلى 112 مليونًا و355 ألف دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 164 مليونًا و931 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.