خلال 24 ساعه..رفع 80 طن مخلفات وقمامة بالمنيا

شدد العميد محمد صلاح ابوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا تعليماته لرؤساء القري والأحياء، لتكثيف عمليات النظافة والتجميل ورفع القمامة عبر عدد من «الورديات» اليومية، لا تقل عن 3 ورديات، للحيلولة دون تجمع أو تراكم أي قمامة أو مخلفات.

وواصل قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية «دمشير» جهوده المبذولة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، حيث تم رفع 20 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة، من مناطق الوحدة الصحية بقرية «ادمو»، وكذلك مدخل القرية، فضلا عن رفع نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

وفي قرية «نزلة حسين»، أكد مصطفى الدبيكى، رئيس القرية، إنه تم رفع رفع ما يقارب من 40 طن من المخلفات بقرى «الشيخ محمد»، و«أبوفليو»، خلال عدد من حملات النظافة المكثفة.

أما رمضان جمال، رئيس حى غرب مدينة المنيا، فأعلن إنه تم رفع 20 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى، وتم نقلها إلى المقلب الوسيط ومن ثم إلى الظهير الصحراوي، خلال الورديات المختلفة للنظافة والتي يجري تقسيم على 3 ورديات يومية مؤكدًا استمرار العمل لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا .

وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه جاري العمل في 48 مشروعا ضمن المشروعات المدرجة بقطاع التعليم ، باجمالي 727 فصلا بتكلفة تصل الي 274 مليون جنيه ، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، ،كما تم إسناد 7 مشروعات باجمالي 104 فصلا وهناك 4مشروعات جاهزة للطرح.

أكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وناقش المحافظ، معدلات التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بعدد من القطاعات منها قطاع التعليم وكذلك مياه الشرب والصرف الصحي ، حيث أكد المحافظ، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها.

واستعرض نسب التنفيذ ومعدلات الأداء في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث جاري اسناد 67 مشروعا في القطاع في المراكز الخمسة المدرجة ، موجها بإنهاء كافة المعاينات للمشاريع المدرجة وتذليل كافة العقبات لانجاز العمل ، مع التنسيق المستمر لجميع القطاعات مع الوحدة الرئيسية لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.

وفي نهاية الاجتماع تابع المحافظ، موقف مبادرة" سكن كريم"، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب، مشددا علي الاستمرار في تدقيق الحالات المستحقة وتحقيق رضا المواطن .