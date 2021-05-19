عزة مصطفى تروي تجربتها خلال تلقي لقاح كورونا.. فيديو

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنها تطالب جميع المواطنين بـ الحصول على لقاح كورونا، موضحة أن الشخص عندما يسجل يحصل على كود "رمز التحقق"، ورقم الحصول على اللقاح.



وتحدثت عن تجربتها خلال تلقي لقاح كورونا، مؤكدة أنها سجلت على الموقع الرسمي ووصلت إليها رسالة بموعد الحصول على اللقاح.



وأضافت عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: “ هقولكم حصلي إيه بكل أمانة”، مضيفة: حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح، وشعرت بألم في ذراعي، لم يستمر أكثر من 48 ساعة، وبعض الدوار.



وأكدت أنها لم تشعر بتلك الأعراض بعد تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح باستثناء ألم خفيف في ذراعها.

