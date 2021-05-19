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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ جنوب سيناء يطالب بسرعة الانتهاء من معالجة مخاطر هضبة أم السيد بشرم الشيخ

خالد فودة أثناء الاجتماع
خالد فودة أثناء الاجتماع

شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي الانتهاء من أعمال معالجة وتهذيب هضبة ام السيد بشرم الشيخ وعدد من الأعمال الأخري  في عدد من مدن جنوب سيناء 
جاء ذلك خلال ترأس  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاءاجتماعاً بمقر قاعة المجلس التنفيذي بديوان عام محافظة جنوب سيناء لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بالمحافظة للعام المالي 2020 / 2021 . 
حضر الاجتماع اللواء ايمن محمد الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح ورؤساء المدن، وعدد من مديري إدارات الديوان العام والمديريات المعنية بمناقشة المشروعات. 
واستعرض المحافظ عددا من المشروعات علي مستوى مدن المحافظة منها موقف توريد سيارات ومعدات الطريق الدولي الجديد ومعدات مجالس المدن وموقف طلبات التصالح علي مخالفات البناء ووجه المحافظ نحو تحديد طلبات كل مدينة ومناقشتها كل علي حدة.

وناقش المحافظ موقف مدفن النفايات بطور سيناء الذي تم التعاقد عليه بمعرفة وزارة التنمية المحلية، وموقف المجزر الآلي، ومجزر الدواجن، من خلال مديرية الطب البيطري ومجلس مدينة طور سيناء.

وناقش فودة موقف ساحة الانتظار بالسوق الحضري و تشغيله مدينة طور سيناء وتجهيز أماكن الخدمات للتجمعات التنموية في 7 تجمعات مع مديريات الصحة والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والشباب والرياضة والاوقاف والكهرباء.

وناقش المحافظ موقف المنشآت الصحية الجاري تنفيذها بمدن المحافظة حيث تم الانتهاء من بعضها وجاري إجراءات التجهيز الكامل لها. 
وتابع  فودة المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير سيناء علي مستوى المدن منها قيام جهاز التعمير بتنفيذ سور الكورنيش بطور سيناء، وحمام موسي،  و شبكة ري الجزيرة الوسطي  بطور سيناء، وموقف محطة الصرف والطرد بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء ووجه نحو سرعة الانتهاء من تنفيذ مزرعتي الحمة برأس سدر والرملة بابوزنيمة وتوصيل الكهرباء من نويبع الي وادي سعال بسانت كاترين لإنارة 9 تجمعات بدوية. 
وشدد المحافظ علي الانتهاء من أعمال معالجة مخاطر الهضبة بشرم الشيخ واستكمال مزرعه 30/6 السمكية لمرحلتها الثانية والمنحل ومعصرة الزيتون في مدينتي رأس سدر وابوزنيمة،  وإنارة عدد 15 تجمع لمدينة ابوزنيمة وافتتاحها في 30 يونيو المقبل.
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اللواء خالد فودة هضبة أم السيد شرم الشيخ مشروعات جنوب سيناء

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