التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المقاولون العرب والإسماعيلي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

تعرض مروان الصحراوي لاعب الإسماعيلي الى الطرد بعد اشتباكه مع أحد لاعبي المقاولون العرب في الدقيقة 40، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة.

جاء تشكيل الإسماعيلي كالآتى..

حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط الدفاعي .. محمد حسن، عماد حمدى، محمد عادل.

خط الوسط الهجومي.. شكرى نجيب، أحمد مدبولي

خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف

وضم تشكيل المقاولون العرب كل من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: فاروق نور الدين، محمد سمير، باسم علي، أحمد الشيمي.

خط الوسط: محمد مجلى،، حسن على، عمر سافيولا، كريم مصطفى.

الهجوم: محمد حمدي زكى، وسيم بن يحيى.