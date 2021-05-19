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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات المقلد بأسيوط

ضبط متهمين
ضبط متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات النقدية.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتردد شخصين يقيمان بمحافظة أسيوط على الأكشاك والمحلات التجارية الكائنة بنطاق "محطة قطار أسيوط" وبحوزتهما عملات وطنية مقلدة بقصد ترويجها.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من العملات الوطنية "المقلدة" فئات مختلفة بفحص العملات المضبوطة فنياً تبين أنها مقلدة بإستخدام طابعة كومبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث .

بمواجهتهما إعترفا بتحصلهما على العملات المقلدة من (شخصان آخران أحدهما مقيم بمحافظة القليوبية والآخر مقيم بمحافظة المنيا) .

 تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للوصول لمصدر تقليد تلك العملات والأدوات المستخدمة فى عملية تقليدها.. أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب تلك الواقعة شخصين (أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا بمحافظة المنيا     - وآخر جارى العمل على ضبطه - ) وتبين قيام الأول بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية "فئات مختلفة" وإتخاذه من مسكنة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى بنطاق محافظات " أسيوط – المنيا – بنى سويف".

 عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمكن ضبط الأول وعُثر بمسكنه على (كميات كبيرة من العملات النقدية المقلدة "وطنية – أجنبية" فئات مختلفة – كمية من الأفرخ الورقية "مطبوع عليها عملات وطنية وأجنبية من فئات مختلفة ، معدة للتقطيع " وأخرى ملصق عليها عملات نقدية صحيحة "معدة للطباعة" – جهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه فنياً تبين إحتوائه على صور لعملات نقدية "وطنية – أجنبية "مقلدة – طابعة ألوان حديثة – هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من المحادثات بينه وبين عملائه على مواقع التواصل الإجتماعى – مبلغ مالى).

 بمواجهته أقر  بممارسه نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية أسيوط الأموال العامة تشكيل عصابى العملات النقدية شرطة النقل مكافحة الجريمة

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