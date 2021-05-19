استشاري تكشف عن تفاصيل ومزايا تعديل قانون سوق المال.. فيديو

قالت دكتورة زهرة المدني استشاري قانون أسواق المال إن تعديل قانون سوق المال سيعمل على زيادة المشروعات وسيتم تنفيذها في الوقت المحدد دون أي تأخير.

وأضافت “المدني” خلال تصريحات لها لفضائية اكسترا نيوز أن تعديل القانون سيعمل أيضا على إزلة العراقيل والمشاكل التي كانت تتم في تمويل المشروعات وسيخفف العبء من الميزانية.

وتابعت استشاري قانون أسواق المال أن القانون سيسمح للقطاع الخاص أن ينخرط مع القطاع العام وسيعمل على تنشيط كبير للسندات.

وأشارت “المدني” إلى أن البورصة اصدرت منصة جديدة وتعمل عل تطوير السندات الحكومية وهي وسيلة جذب رائعة وستعمل على إزالة عقبات كبيرة وتنشيط الأسواق.