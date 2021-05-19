رنا رئيس: لا أرى طبقية فى الحب وأعمالى السنادي إضافة كبيرة لي

قالت النجمة الشابة رنا رئيس ، أحد أبطال مسلسلي زركش وضل راجل ، إن مشاركتها فى العملين كانت اضافة كبيرة لها والعملان مقربان جدا لقلبها .



وأضافت " رنا رئيس " خلال حوارها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc» ، أنها اول مشاركة لها مع نجوم فى حجم يحيى الفخراني وياسر جلال .

وأشارت الفنانة الشابة ، إلى أن مشاركتها فى عملين كبار فى وقت واحد كان تحديا كبيرا بالنسبة لها ، ومرهق جدا فى نفس الوقت.

وتابعت : " أنا لا أرى طبقية فى الحب ، ومن وجهة نظرى محدش بيتحكم فى قلبه ، وعمرها ما كانت بالغنى أو الفقر أبدا " .