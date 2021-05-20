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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يواجه موريتانيا فى إفتتاح كأس العرب لكرة الصالات

منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات

تنطلق اليوم الخميس منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2021، والتي تقام في مصر، بمشاركة 8 منتخبات، هي “مصر وموريتانيا والكويت والبحرين والسعودية والإمارات والمغرب وجزر القمر”.

 

وتجمع اليوم الخميس مباراة الافتتاح بين  منتخبي مصر وموريتانيا على صالة حسن مصطفى بالقاهرة، في تمام الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، بينما يلتقي منتخبا البحرين والكويت وجها لوجه في السادسة مساءً.

 

المنتخب المصري يخوض منافسات البطولة بقائمة تضم كل من؛ عبدالرحمن عباس ومحمود عبدالوهاب وعبدالرحمن عيد وعلاء محمد عيسي وإبراهيم محمد عوض وبلال السيد محمود والمعتز بالله سامي ومحمد عبدالحميد وأحمد محمد عبدالقادر ومحمد سعيد لبيب ومصطفي عيد خلف وخالد عبدالله عبدالحليم وخالد يسري إبراهيم ورجب رمضان علي وعبدالرحمن سيد مصطفي ومحمد طلعت بوجي.

 

ويسعى منتخب فراعنة الصالات بقيادة هشام صالح، لقيادة لاعبيه نحو تحقيق إنجاز جديد يضاف لسلسلة حافلة بالإنجازات لمنتخب مصر، بعد الفوز بكأس إفريقيا 3 مرات، ومرتين للبطولة العربية، ولقب وحيد لبطولة شمال إفريقيا، بالإضافة إلى المركز الرابع في كأس العالم للقارات عام 2014، علما بأنه تم اعتماد اللعبة لدى اتحاد كرة القدم في عام 1996.

 

وفي نفس السياق، يسجل المنتخب الموريتاني أول ظهور له بالمسابقة، وذلك تحت قيادة فنية للمدرب التونسي رمزي العرفاوي، بعد اعتماد اللعبة بشكل رسمي في شهر إبريل الماضي.


وتضم قائمة منتخب موريتانيا كل من؛ أحمد العبدي مولاي والصبار بوبي وأمحمد أمحمد وبوحمادي عبدالرحمن وأمحمد مكيه وجوب مامادو وهيبه محمد سالم وخيار موسي وسالم حامد وأمحمد جميل وبح محمد بوي والطالب إبراهيم ومحمد العبد إبراهيم وديكو مورو وإمام الصف محمد وسيد عبدالله حمود.

 

 

 

 

 

 

 

كأس العرب لكرة قدم الصالات منتخبي مصر وموريتانيا

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