تعليق سعودي جديد على الأوضاع في فلسطين

أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، عن تضامن السعودية مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من هذه الاعتداءات.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، في تصريحات إلى فضائية العربية السعودية، "يجب وقف التصعيد المستمر في غزة، ويجب أن نعمل لوقف الانتهاكات أكانت في القدس الشرقية أو غزة".

وتابع "نتواصل مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد، وسنطالب في الجمعية العامة المجتمع الدولي بوقف هذا النزيف".

واستطرد "أوضحنا للدول الفاعلة بضرورة وقف الاستفزازات في القدس الشرقية، ولمست من الجانب الأمريكي تفهما لضرورة وقف التصعيد في غزة".

وأوضح "موقفنا واضح وهو التوصل لحل دائم وفق المبادرة العربية، وتمسك بدولة فلسطينية على أراضي 67 عاصمتها القدس الشرقية".

وقال "لا استقرار بدون حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".