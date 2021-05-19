عادل العمدة يكشف أهمية التدريبات البحرية المشتركة.. فيديو

قال عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك تدريب مشتركا، يجري الآن، بين القوات البحرية الإيطالية، والقوات البحرية المصرية، مؤكدا أن جميع القطع البحرية المصرية تنفذ تدريبات مشتركة مع أي قطع بحرية تمر داخل المياه الإقليمية.



وأضاف عادل العمدة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناة "الحياة"، أن القوات البحرية التونسية تنفذ بعمل تدريبات مشتركة مع القوات البحرية المصرية لعدة أيام، مؤكدا أن ليبيا والجزائر وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخى يشاركون في هذا التدريب .

وأوضح عادل العمدة ، أن مصر تمتلك العديد من الثروات الإقليمية متواجدة في البحر المتوسط وتتمثل في الغاز وهذا يتطلب أعمال وتدريبات لحماية هذه الثروات الاقتصادية.



