الشوط الأول.. أستون فيلا يتقدم على توتنهام 2 - 1 في الدوري الإنجليزي

تأخر فريق توتنهام أمام أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح بيرجوين التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة الثامنة لكن ريجيليون عادل النتيجة لـ أستون فيلا في الدقيقة 20 بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 39، سجل أولي واتكينز هدف التقدم لفريقه أستون فيلا، لينتهي الشوط الأول بتأخر توتنهام بهدفين لهدف.

وجاء تشكيل توتنهام كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: تانجانجا - توبي ألدرفيرلد - إيريك داير - سيرجيو ريجيليون

خط الوسط: إيميل هويبيرج - هاري وينكس - ديلي آلي

خط الهجوم: بيرجوين - سون هيونج مين - هاري كين

ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر برصيد 49 نقطة.