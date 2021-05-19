مصر دائما تقف بجانبنا .. الصحة الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي

كل الشكر للرئيس السيسي على ما قدمه لنا وقراراته الحكيمة

توجه الدكتور فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على دعمهم لدولة فلسطين، مؤكدا : «نشكر مصر حكومة وقيادة وشعبا على ما قدمون الينا من مساعدات واستجابتهم لنداء الشعب الفلسطيني».

وأضاف «أبو وردة» خلال تصريحات لـ «إكسترا نيوز» أن الدولة المصرية دائما تقف بجانب أشقائهم في قطاع غزة، ومصر وفلسطين شعب واحد، وكل التحية والتقدير لمصر، موضحا أن الرئيس السيسي والحكومة المصرية أول من بادروا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، كل الشكر لـ الرئيس السيسي على ما قدمه لنا وقراراته الحكيمة والسليمة وجميع الشعب الفلسطيني يحملون كل العرفان للرئيس السيسي لما قدمه لأهلنا في فلسطين، مضيفا أن هناك أطباء مصريين قدموا الي قطاع غزة ليقفوا بجانب زملائهم من وزارة الصحة، وقريبا يصل وفد طبي رفيع المستوى ياتي الي فلسطين.

وأشار إلى أن وضع الصحة في قطاع غزة حرج بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل وأزمة كورونا، موضحا أنه وصل نسبة الإصابات في قطاع غزة إلى 41% الذين قاموا بالتحاليل PCR، والجميع يتمنى ان تمر بسلام.

