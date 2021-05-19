استشهاد طفلة وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي علي مخيم جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد طفلة وإصابة عدد من الفلسطينيين في عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي على شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة الي 227 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية من بينهم 64 طفل و 38 سيدة و 17 مسن بالإضافة الى 1620 اصابة بجراح مختلفة.

ووجهت وزارة الصحة في قطاع غزة نداء استغاثة عاجلا لتغطية احتياجات القطاع الصحي التي تقدر بنحو 46 مليون دولار للاستمرار بتقديم الخدمات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا وإنقاذ حياة المصابين والمرضى جراء العدوان الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة إن حالة الطوارئ التي يعيشها قطاع غزة تتزايد في ظل العدوان والغارات الجوية لقوات الاحتلال على القطاع، ما اسفر عن عشرات الشهداء، بينهم الأطفال والنساء، إلى جانب مئات الاصابات والجرحى، وتدمير العديد من منازل المواطنين العزل.

وأكدت الوزارة أن وضعاً كهذا يشكل خطورة بالغة على مجمل الأوضاع الإنسانية والحياتية والصحية للسكان