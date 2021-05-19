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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكندرية لتداول الحاويات تحقق 1.1 مليار جنيه أرباحا خلال 10 أشهر

صدى البلد

أظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى و البرى ،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تراجع صافي ربح الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 5.1 %..

قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى و البرى ،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،إنها سجلت صافي ربح بلغ 1.11 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 1.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات و البضائع خلال العشرة أشهر إلى 1.91 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 2.04 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. 

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 1.01 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.04 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
 

الإسكندرية لتداول الحاويات وزارة قطاع الاعمال العام القابضة للنقل البحرى و البرى

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