هايدي كرم تخطف أنظار متابعيها من أحدث ظهور

نشرت النجمة هايدى كرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت هايدى كرم فى الصورة بإطلالة أنيقة، وعلقت عليها: "غروب الشمس".



وعلقت هايدى كرم على الصورة:"يا صباح البونجور !!! أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة ومبهجة رائعة للجميع".



اقرأ أيضًا: هايدي كرم تستعيد ذكريات كلبها الراحل: be kind to animals

وكان آخر أعمال هايدي كرم، مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.