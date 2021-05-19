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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هايدي كرم تخطف أنظار متابعيها من أحدث ظهور

هايدي كرم
هايدي كرم

نشرت  النجمة هايدى كرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها.


وظهرت  هايدى كرم فى الصورة بإطلالة أنيقة، وعلقت عليها: "غروب الشمس".


وعلقت هايدى كرم على الصورة:"يا صباح البونجور !!! أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة ومبهجة رائعة للجميع".


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وكان آخر أعمال هايدي كرم، مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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