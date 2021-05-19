التفاصيل الكاملة بشأن موافقة "قوى عاملة النواب" على مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة.. ومطالب بإلزام شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بصرفها لمستحقيها

القوى العاملة بالنواب توافق على زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

ننشر تفاصيل الجدل داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان قبل إقرار القانون

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدني.



وشهد اجتماع اللجنة الذى استمر أكثر من 3 ساعات، جدلًا واسعًا حول المادة الخامسة الخاصة بالمنحة المقررة لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.



وأكد النائب عادل عبد الفضيل، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع، إن اللجنة ناشدت خلال اجتماعها “الوزراء” بتنفيذ ما جاء بمشروع القانون نحو صرف العلاوة لجميع العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعين للوزراء المعنيين.



وأوضح أن توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص العلاوة راعت الشباب وأن يستفيد من العلاوة جميع العاملين فى الدولة.



ونص القانون على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مبلغ 75 جنيهًا شهريا.



كما يمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المالية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2021.

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات واسعة خلال اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة.

وتضمت المناقسات انتقادات واسعة حول ضياع حقوق بعض العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة فى الحصول على العلاوة الدورية نظرا لارتباطهم بموازنات خاصة.

وضرب النائب سيد نصر مثالا بذلك بالعاملين بالهيىة الوطنية للإعلام والذين لم تتحرك رواتبهم جنيها واحدا على مدار الخمس سنوات الماضية.

ودعا النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة من ممثل وزارة قطاع الاعمال العام بإرسال خطاب معتمد غدا "الخميس"إلى اللجنة يفيد بحصول العاملين بشركات قطاع الأعمال على المنح المخصصة لهم والتى أقرتها الدولة فى السنوات الماضية .

جاء ذلك على خلفية ما أثارته النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة من انتقادات كبيرة وجههتها لشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بسبب تجاهلها صرف المنح المخصصة للعاملين بها .



وقالت النائبة سولاف درويش خلال اجتماع اللجنة متساءلة :ماهو الفارق بين المنحة والعلاوة ،ولماذا الإصرار على أدراج كلمة "المنحة"ضمن محتوى مشروع القانون .لافتة إلى أن كلمة منحة يستخدمها أصحاب الشركات الخاصة وبعض شركات قطاع الأعمال العام بأنها تعطى أو لاتعطى ،وهو ما يضيع على العاملين الكثير من حقوقهم .



و قالت النائبة سولاف درويش على ان كلمة المنحة تم ادراجها من قبل فى القانون بسبب ظروف معينة ،ويجب العدول عنها واستبدالها بكلمة العلاوة، مبينة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما زف بشرى زيادة العلاوة للموظفين



كان الغرض منها مساعدة ودعم الموظفين الصغار وليس الموظفين الذين يتقاضون راتبا يزيد عن ٢٠ ألف جنيه شهريا .

وقالت :هناك عمال يئنون بسبب تطور وضع المؤشرات الاقتصادية .وأيدتها فى ذلك النائبة ولاء التمامى .

ورد المستشار سعيد عرفة بوزارة قطاع الاعمال العام قائلا : شركات قطاع الاعمال العام تنافس مع شركات قطاع خاص وتكلفه الاجور تدخل فى تكلفة المنتج النهائى .لافتا إلى أن الحكومة تقدر هذة الأعباء ،وقد تم صرف مبلغ

٩٥١ مليون كمنح للعاملين بشركات قطاع الأعمال والشركات القابضه وتم صرفها للشركات الناجحة والخاسرة .



واستكمل قائلا:صرفنا مليار و٦٠٠ مليون جنيه لسد اجور العاملين بشركات الغزل والنسبج ،وبذلك كان الاتجاه إلى ضرورة تطوير قطلع الغزل والنسيج بعد الخسائر الفادحة التى حققها .

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم على المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الاضافى للموظفين والعاملين بالدولة .



وتنص المواد الذى تم الإنتهاء من مناقشتها والموافقة عليها النحو التالى :

المادة الأولى

الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 المستحقة في أول يوليو 2021 طبقًا للمادة (37) مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.

المادة الثانية:

اعتبارًا من 1- 7- 2021، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 13%من الأجر الأساسي لكل منهم في 30- 6- 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1- 7-2021.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لاتقل عن 7% من الأجر الوظيفي.



وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تُمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، يُمنح هولاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة والنسب التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منها.



المادة الثالثة:

اعتبارًا من 1 يوليو 2021 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منها بحسب الأحوال.

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم بالزام شركات قطاع الاعمال العام و القطاع العام بصرف المنحة و العلاوة للعاملين بها ، وذلك بعد حسم حالة الجدل التى شهدتها اللجنة بتعديل المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة الدورية للماخطبين بقانون الخدمة المدنية و غير المخاطبين به .وذلك بإضافة عبارة تلزم جميع الوزراء المعنيين بصرف العلاوة لمستحقيها .



و نصت المادة السابعة كما جاءت من الحكومة على " يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ". و اقترح النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ان يتم اضافة جميع الوزراء المعنيين بالقطاعات الاخرى التابعة لهم و عدم الاكتفاء بوزير المالية .



و اوضح :ان اللجنة تبحث عن ضمانة لعدم تكرار سوابق امتنعت فيها بعض الشركات عن الصرف .

و اضاف المستشار ضياء عامر مستشار وزير المجالس النيابية ان التعديل يعتبر ضمانة لالزام الشركات بمنح العلاوة رغم انه لن يغير آلية الصرف شىء لان الامر يعود لمجالس ادارات و الجمعيات العمومية لهذه الشركات .

و جاء نص المادة بعد التعديل " كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام المادة الخاصة من هذا القانون ".



- و نص القانون على صرف الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 المستحقة في أول يوليو 2021 طبقًا للمادة (37) مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.

واعتبارًا من 1- 7- 2021، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 13%من الأجر الأساسي لكل منهم في 30- 6- 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1- 7-2021.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لاتقل عن 7% من الأجر الوظيفي.



وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تُمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، يُمنح هولاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة والنسب التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منها.

واعتبارًا من 1 يوليو 2021 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منها بحسب الأحوال.