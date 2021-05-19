إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بيجو ودراجة بخارية ببلقاس

أصيب شخصين اليوم الاربعاء في حادث تصادم بين سيارة أجرة بيجو ودراجة بخارية على طريق بلقاس الستامونى بمحافظة الدقهلية .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة اجرة بيجو على طريق بلقاس الستامونى بلقرب من الكارته ووجود مصابين .



وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الى مكان البلاغ والفحص تبين ان الحادث وقع بين سيارة اجره بيجو تحمل رقم د ر ط ٨١٥٦ قيادة محمد ن ف ١٢ عاما ومقيم بقرية أبو دشيشة دائرة المركز ودراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة محمد ع م ع ٣١ عاما نقاش ومقيم بقرية جالية واصيب بكسور بالساق والذراع واشتباه نزيف بالمخ وتم تقله لمستشفى المنصورة الدولى ويرافقة ابراهيم م ا ع ١٩ عاما عامل ومقيم بقرية جالية واصيب بكسور بالساق والذراع ومات بالجسم وتم نقله لمستشفى بلقاس المركزى.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وتم التحفظ علي سائق السيارة الأجرة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .