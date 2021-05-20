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أخبار البلد

زراعة دمياط: تنفيذ ٥٠٠ كيلومتر من خطة التطهير لعام ٢٠٢١

صدى البلد

قام المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط يرافقه المهندس إبراهيم المنزلاوى مدير شؤون التعاون والمهندس حمدى شعبان مدير المتابعة الميدانية والمهندس رضا البياع مدير الأراضى والمياة والبيئة، اليوم، بالمرور على نواحى مركز كفر سعد لمتابعة أعمال صرف الأسمدة بالجمعيات واتخاذ لإجراءات القانونية والإدارية حيال وجود أى مخالفات.

 

وجرى خلال الجولة فحص أعمال الجمعيات والتنبية بضرورة حسم شكاوى المزارعين بالنسبة لصرف الأسمدة، كما لاحظت  اللجنة خلال مرورها اليوم توافر الأسمدة اللازمة لخدمة الزراعات الصيفية .

 

كما قام مسئولو مديرية الزراعة بدمياط بالمرور على تنفيذ  أعمال التطهير لخدمة الزراعات الصيفية حيث تم تنفيذ مسافة ٥٠٠ كيلومتر من خطة التطهير٢٠٢٠/٢٠٢١ للمراوى والمصارف الخصوصية بنواحى محافظة دمياط لخدمة ٤٧٠٠٠ فدان وجارى المتابعة المستمرة لخدمة الزراعات الصيفية وحسم شكاوى اهالينا المزارعين .

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشان متابعة أعمال صرف الأسمدة وحسم اى شكوى فورا لاهالينا المزارعين.

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وزير الزراعة وزارة الزراعة محافظة دمياط تطهير الإجراءات القانونية وكيل وزارة الزراعة

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