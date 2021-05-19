"الصحة": سنتخذ إجراءات بشأن استيراد لقاحات كورونا وتصنيعها.. فيديو

قالت نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن التطعيم ضد فيروس كورونا سيحد من انتشاره بين المواطنين ولكنه يجب أن يكون خلال فترة معينة ويجب تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأضافت نهي عاصم خلال لقائها في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة " الحياة " ، أن هناك اكثر من 3 ملايين ونصف المليون قاموا بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا وفي آخر شهر مايو وأول شهر يونيو سيتم اتخاذ إجراءات بشأن استيراد اللقاحات وتصنيعها في مصر.

وأوضحت نهي عاصم ، أن خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك فرصة لتلقي عدد أكبر من المواطنين للقاح وأكدت أننا الآن لدينا اكثر من 400 مركز مؤهلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.