أستاذ موارد مائية: الجسم الخرسانى للسد الإثيوبي لم يكتمل سوى 60%

سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية، إن السد الإثيوبي مشروع سياسي ولا يعود بأي فائدة على الشعب الإثيوبي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب الأثيوبي سيعرف خدعة السد وأنهم لن يستفيدوا منه شيئا.



ولفت إلى أن الشعب الأثيوبي يعيش على المرتفعات ولن يستفيدوا من السد، وأن مساحة الأراضى قليلة ولذلك يعتدون على الأراضى السودانية.



وأشار إلى أن إثيوبيا لن تستطيع الملء الثانى للسد فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مايقرب من 40% من الجسم الخرسانى للسد الإثيوبي لم ينته حتى الآن.



وأوضح أن كمية المياه الموجودة الآن فى السد الإثيوبي لا تزيد على 5 مليارات متر مكعب، وأن الأمطار تبدأ قليلة فى إثيوبيا فى مايو وتظل فى زيادة حتى شهر سبتمبر.



