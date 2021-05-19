عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أم الدنيا.. فلسطينيون يواجهون الاحتلال بالعلم المصري ولافتات في حب مصر.. فيديو

صدى البلد

تحت القصف الجوي والمواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي رسم فلسطينيون صورا لملحمة وطنية يضرب بها الأمثال ومقاومة لاتهزمها ضربات الصواريخ لمنازلهم وذويهم بل تشد من عضدهم في وجه الاحتلال الغادر، ويظهورن حبهم للدول الداعمة لهم وعلى رأسهم مصر كما يروونها "أم الدنيا".

في شوارع وأزقة فلسطين وفي قلب المواجهات العنيفة مع جنود الاحتلال الصهيوني، حضرت اللافتات التي تحمل عبارات المحبة والامتنان لـ مصر وشعبها بين أيدي الفسلطينين السلميين.

txt

الاحتلال الإسرائيلي يقصف رفح.. وارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي والبحري على غزة

txt

شعب وأسرة واحدة.. الفلسطينيون يوجهون الشكر لمصر عقب فتح معبر رفح.. فيديو

"عظيمة يا مصر يا أم الدنيا"، "مصر الحضارة .. مصر التاريخ" كل هذه العبارات دونها الفلسطينيون على لافتات ووقفوا بها أمام قوات الاحتلال الاسرائيلي بينما يتلقون الضربات من قبل الاسرائيلييبن .

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصًة "تيك توك" ظهر عدد من المدنيين الفلسطنيين وهم يحملون أعلام مصر مع اللافتات، بينما يقف في مواجهاتهم جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وفي إحدى اللقطات تقدم أحد  المحتجين من الفلسطينيين وهو يحمل العلم المصري ويفتح ذراعيه لأحد الجنود الإسرائيلين تعبيرًا منه على عدم خوفه طوال إمساكه بالعلم المصري، وانتشر مقطع الفيديو وقد دون عليه "فلسطين في قلوبنا".

txt

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف شرق خان يونس

txt

بدعوى محاولة الطعن .. استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في الخليل

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت تبرعها لفلسطين بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، بعد تعرضها لغارات قصف يشنها الاحتلال الاسرائيلي منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان وحتى يومنا هذا.

 

فلسطينيون

موضوعات متعلقة

عروس تطرد صديقتها من حفل زفافها بعد هذا الطلب .. شاهد

من غير أدوية.. خطوة واحدة وغير متوقعة تعالج الاكتئاب والقلق

السماك المهرج .. مرض نادر وغريب يتسبب في صمم طفلة

أشرس مخلوقات العالم.. اكتشاف سمك قرش مخيفة عمرها 150 مليون سنة

ترشيحاتنا

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن موعد وقف إطلاق النار فى غزة

مفاجأة سارة..عوض تاج الدين: تجارب لتحويل لقاح كورونا لدواء

أحمد موسى ينفعل على الهواء.. اعرف السبب

محمود الهباش: مبادرة السيسى لإعادة إعمار غزة تعكس الدور المحوري لمصر

شاهد.. هاري كين يودع جمهور توتنهام بعد الخسارة من أستون فيلا

البرلمان العربي يعلن نبأ سارًا بشأن اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها بسبب لافتات مرتضي منصور

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

الوضع سيئ.. مصدر طبي يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز|خاص

مجلس الوزراء: تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بأجهزة الدولة لعدم انتشار كورونا

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

د. ميرفت عبد العظيم تكتب: التقارب المصري الأفريقي هدف وغاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ