أم الدنيا.. فلسطينيون يواجهون الاحتلال بالعلم المصري ولافتات في حب مصر.. فيديو

تحت القصف الجوي والمواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي رسم فلسطينيون صورا لملحمة وطنية يضرب بها الأمثال ومقاومة لاتهزمها ضربات الصواريخ لمنازلهم وذويهم بل تشد من عضدهم في وجه الاحتلال الغادر، ويظهورن حبهم للدول الداعمة لهم وعلى رأسهم مصر كما يروونها "أم الدنيا".

في شوارع وأزقة فلسطين وفي قلب المواجهات العنيفة مع جنود الاحتلال الصهيوني، حضرت اللافتات التي تحمل عبارات المحبة والامتنان لـ مصر وشعبها بين أيدي الفسلطينين السلميين.

"عظيمة يا مصر يا أم الدنيا"، "مصر الحضارة .. مصر التاريخ" كل هذه العبارات دونها الفلسطينيون على لافتات ووقفوا بها أمام قوات الاحتلال الاسرائيلي بينما يتلقون الضربات من قبل الاسرائيلييبن .

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصًة "تيك توك" ظهر عدد من المدنيين الفلسطنيين وهم يحملون أعلام مصر مع اللافتات، بينما يقف في مواجهاتهم جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وفي إحدى اللقطات تقدم أحد المحتجين من الفلسطينيين وهو يحمل العلم المصري ويفتح ذراعيه لأحد الجنود الإسرائيلين تعبيرًا منه على عدم خوفه طوال إمساكه بالعلم المصري، وانتشر مقطع الفيديو وقد دون عليه "فلسطين في قلوبنا".

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت تبرعها لفلسطين بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، بعد تعرضها لغارات قصف يشنها الاحتلال الاسرائيلي منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان وحتى يومنا هذا.