النقد الدولي: سندعم أفريقيا بـ 33 مليار دولار..ويجب توفير لقاح كورونا لكل العالم

قالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي “نتطلع إلى زيادة الموارد المالية الخاصة بالقارة الأفريقية”.

وأكدت أن إفريقيا ستحصل على 33 مليار دولار دعما من صندوق النقد الدولي.

وأضاف جورجييفا خلال لقاء لها عبر فضائية اكسترا نيوز أن القطاع الخاص محرك قوي للاقتصاد سواء على مستوى العالم أو القارة الإفريقية.

وتابعت مدير عام صندوق النقد الدولي أنه يجب الإسراع في توفير لقاح كورونا للجميع في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت جورجييفا إلى أننا نتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الإفريقي من 2.3%، وارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% خلال 2021.