إيفرتون يفوز على ولفرهامبتون.. وشيفيلد يخسر من نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

فاز فريق إيفرتون على نظيره ولفرهامبتون بهدف نظيف، في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد أحرزه البرازيلي ريتشارلسون في الدقيقة 48 من ضربة رأسية من متابعة للضربة الركنية التي نفذها زميله سيجردسون، ليحقق التوفيز نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 59 في المركز الثامن، وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند 45 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي نفس الجولة، فاز نيوكاسل على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، أحرزه ويللوك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

انتصار نيوكاسل رفع رصيدهم للنقطة 42 في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد شيفيلد عنند 20 نقطة في المركز العشرين والأخير.