النقد الدولي: يجب الإسراع في توفير لقاح كورونا للجميع في دول العالم..فيديو

قالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي إنه يجب الإسراع في توفير لقاح كورونا للجميع في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت جورجييفا، خلال لقاء لها عبر فضائية اكسترا نيوزأنه نتطلع إلى زيادة الموارد المالية الخاصة بالقارة الأفريقية مؤكدا أن أن إفريقيا ستحصل على 33 مليار دولار دعما من صندوق النقد الدولي.

وتابعت مدير عام صندوق النقد الدولي أننا نتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الإفريقي من 2.3%، وارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% خلال 2021.

وأشارت جورجييفا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج ناجح على المستوى العالمي؛ بعد الجهود الكبيرة التي تمت فيه.