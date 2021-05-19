مدينة عربية تفرض على موظفيها التلقيح ضد كورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة العراقية ، الأربعاء، عن قرار عاجل يقضي بعدم الاعتراف بدوام موظفيها دون امتلاكهم كارت التلقيح ضد فيروس كورونا، أو نتيجة فحص PCR حديثة.

وبحسب كتاب صادر عن الدائرة إنه "يتم تنفيذ قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة بعدم السماح للموظفين بالدوام ما لم يتم عرض كارت تلقيحي يثبت لقاحهم، حتى ولو جرعة واحدة أو مسحة فحص PCR حديثة لآخر خمسة أيام، وخلافه يعتبر الموظف غائباً لهذا اليوم".

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت اليوم عن تسجيل 4609 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 1151557.

كما سجلت الصحة العراقية في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد 40 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الازمة وحتي الان الي 16069.

فيما رصدت الوزارة العراقية تعاف 5090 مصاباً من فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 1061975.



واجرت الوزارة 40706 فحوصات مخبرية خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الفحوصات في البلاد إلى 9970564.