تعرف على تشكيليّ أسوان والمقاصة في الدوري المصري
أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري .
وجاء تشكيل أسوان كالتالي :-
حراسة المرمى: عمرو رضوان
الدفاع : عمرو الحلواني. محمد جابر، محمود شبانة، أحمد سالم صافي
الوسط: هيثم الفيل، سولومون منساه، عبد العزيز موسى
الهجوم: محمد أسامة، أشرف مجدي، أحمد صغيري.
بينما جاء تشكيل مصر المقاصة كالتالي:-
حراسة المرمي : محمود حمدي
الدفاع : محمد دسوقي – عصام صبحي – أحمد مودي – أسامة عزب
خط الوسط : هشام محمد – سعيد الونش – باولن فوافي – شيمليس بيكيلي – عبد الله مجدي
الهجوم : باسم مرسي