المحامون العرب يجتمعون لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال على الأراضي الفلسطينية

عبر تقنية زوم

تعقد الأمانة العامة لـ اتحاد المحامين العرب اجتماعًا طارئا موسعًا، غدا الخميس، عبر تقنية "زووم" انطلاقا من مقر الاتحاد بجاردن سيتي، من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني وبحث سبل مواجهة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الأمانة العامة للاتحاد، في بيان أنه سيدعى للاجتماع النقباء والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين والجامعة العربية ووزارة الخارجية المصرية وسفير دولة فلسطين والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والهيئات ذات الصلة.

أتحاد المحامين العرب يثمن الجهود المصرية في القضية الفلسطينية

ومن جهته ثمن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، الجهود المصرية الحثيثة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح مصر لمعبر رفح تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين والجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.

وقال المكاوي، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن مصر تلعب دورًا أساسيًا وهامًا في القضية الفلسطينية، وأعلنت مع بداية الاعتداءات الإسرائيلية في القدس إدانتها واستنكارها لاقتحام المسجد الاٌقصى ومحاولة تهويد القدس وتأكيدها ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين، والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وأشاد بالتحركات المصرية التي تناسبت مع تطورات الأزمة في كافة الاتجاهات خاصة على المستوى الدبلوماسي لمحاولة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتهدئة الأوضاع بالاتصال بالأطراف المعنية والشركاء على المستوى الدولي والجانب الأمريكي، وتأكيد الخارجية المصرية على ضرورة إنهاء مسببات الأزمة جذريًا باستيفاء حقوق الفلسطينيين ووقف التوسع الاستيطاني وإنشاء الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما ثمن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، جهود تونس العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي في التعبير عن الموقف العربي في المجلس ودعوتها لعقد جلستين طارئتين للمجلس وثالثة علنية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وعدد من الدول الأعضاء، واتصالاتها المكثفة بالدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل تحرك دولي يضع حدًا للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

حماية المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية بالقدس المحتلة

وفي هذا الصدد ثمن اتحاد المحامين العرب دور منظمة اليونسكو في حماية الأماكن التراثية والآثار وإعادة المسروق منها إلى بلدانها الأصلية، وقرار المنظمة بإدراج قلعة كركوك على لائحة التراث العالمي التمهيدية لما لها من أهمية تاريخية وتنوع ثقافي.

ودعا اتحاد المحامين العرب المنظمة إلى اتخاذ خطوات فعالة لحماية المسجد الأقصى والمقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة من الانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته لتهويدها وطمس هويتها.

وأدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتراث الذي وافق 18 أبريل، محاولات الاحتلال الإسرائيلي تهويد الحرم الإبراهيمي وتكرار منع رفع الأذان منه، والاعتداءات المستمرة للمستوطنين الإسرائيليين على الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية تحت حماية جيش الاحتلال.

وقال بنعيسى، إن العالم لن ينسى أبدا ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تتوقف بفلسطين المحتلة خاصة القدس الشرقية من أعمال حفر وإقامة أنفاق في تحد صارخ لقواعد القانون الدولي، مطالبًا المنظمات الدولية لوضع حد لتلك الأفعال التي لم يسبق لأي قوة احتلال ارتكابها.

وثمن بنعيسى، عاليًا الجهود الحثيثة للعاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة دبلوماسيا وسياسيا كأرض للتعايش بين أبناء الديانات السماوية.

كما ثمن أمين عام اتحاد المحامين العرب، عاليًا الجهود الحثيثة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في حماية المسجد الأقصى المبارك، وجهود المملكة الأردنية الهاشمية في أعمال الترميم والصيانة لقبة الصخرة المشرفة والجامع القبلي والمسجد المرواني.