"الصحة" توجه رسالة مهمة لـ متلقي التطعيم ضد كورونا.. وتبشّر الفئات المستحقة

قالت نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك فرصة لتلقي عدد أكبر من المواطنين للقاح، وأكدت اننا الآن لدينا أكثر من 400 مركز مؤهلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

وأضافت نهي عاصم خلال لقائها في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة " الحياة "، أن خلال التسجيل علي الموقع الالكتروني لتلقي لقاح كورونا يتم الرد علي من قام بالتسجيل في أسرع وقت وأكدت أن المواطن لن يكون محميًا تماما إلا إذا تناول جرعتين من اللقاح وليس جرعة واحدة.

وأوضحت نهي عاصم ، أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم يجب عليهم المواصلة في ارتداء الكمامة وألا يتخلوا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن خلال الفترة المقبلة سيتم توسيع قاعدة الفئات المستحقة للتطعيم.