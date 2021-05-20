دون ذكر الأسباب.. الاستثمارت الخليجية القطرية تعلن عن تصفية الشركة اختياريا

أعلنت مجموعة الإستثمارات الخليجية القطرية للوساطة المالية عن تصفية الشركة إختيارياً و التوقف عن تقديم خدمات التداول إعتبارا من السابع من شهر يونيو المقبل.



وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الالكتروني ، أن آخر يوم لقبول طلبات الشراء سيكون الإثنين الموافق في 31 مايو الجاري.



ولم يشر البيان إلى الأسباب التي دفعت مجلس الادارة الى تصفية أعمال الشركة، أو الى مصير العاملين فيها.



وتأسست مجموعة الاستثمارات الخليجية في العام 1997، ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي الموجودات المتداولة وغير المتداولة بنهاية 2019 نحو 219.2 مليون ريال وفقا لآخر البيانات المنشورة، بينما وصل إجمالي حقوق المساهمين الى 71.3 مليون ريال .



وشهد عام 2019 تحول الشركة إلى الربحية بنحو 2.2 مليون ريال، بدعم من زيادة الايرادات التشغيلية، مقابل خسارة و قدرها 3.7 مليون ريال في 2018.