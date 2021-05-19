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رياضة

أحمد مرتضى منصور: أرجو الاطمئنان على بعثة الزمالك لفريق كرة السلة

صدى البلد

نشر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة  نادي الزمالك السابق ، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

وكتب أحمد مرتضى : "أرجو الاطمئنان على بعثة نادي الزمالك لفريق كرة السلة في رواندا ”.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك استعدادا للقاء المجمع البترولي سلبية.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريق مع المجمع البترولي الجزائري مساء اليوم في ثاني مواجهاته ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والمقامة تحت رعاية الـNBA، إلا أن اللجنة المنظمة قررت  تأجيل اللقاء بسبب وجود حالات كورونا في الفريق الجزائري.

الزمالك احمد مرتضي منصور نادي الزمالك التواصل الاجتماعي

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