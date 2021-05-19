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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب مصر للصالات : منافسات كأس العرب ستكون قوية ونحترم موريتانيا

هشام صالح وتادر رشاد
هشام صالح وتادر رشاد

أكد هشام صالح المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم داخل الصالات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش بطولة كأس العرب ، أن المنافسات التي تنطلق غدا في مصر ، قوية في ظل ارتفاع مستوي المنتخبات العربية

 

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس العرب غدا بصالة د. حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر ، وحتي ٢٠ مايو الجاري.

 

وقال هشام صالح أن المنتخب المصري يمر حالياً بمرحلة إحلال وتجديد ، حيث تشهد قائمة المنتخب ٧ لاعبين جدد أغلبهم صغار السن ، بجانب عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات.

 

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر أنه يأمل في التتويج بالبطولة خاصة وأنها تقام في مصر ، مؤكداً انها ستكون احتكاك قوي قبل تصفيات كأس العالم القادمة.

 

وقال هشام صالح أنه يحترم المنتخب الموريتاني ، ويسعي لحصد النقاط الثلاث في المباراة الإفتتاحية.

و أبدي المعتز بالله سامي لاعب المنتخب المصري سعادته بالمشاركة في مثل هذا الحدث الكروي ، مشيرا إلي أنه يهدف إلي حمل كأس البطولة العربية.

 

وقال قائد المنتخب المصري أن اللاعبين لديهم حافز قوي لتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية والفوز باللقب الذي يقام علي أرض مصر.

 

واصاف، أن المنتخبات العربية لديها دوريات محترفين وبالتالي ستكون منتخباتها قوية والمنافسة خلال النسخة الحالية من كأس العرب ستكون قوية.

كأس العرب حسن مصطفي المنتخب المصري تصفيات كأس العالم المنتخب الموريتاني البطولة العربية

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