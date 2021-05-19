انتظام عمليات استلام القمح في صوامع الجمهورية.. توريد 227 ألف طن بالبحيرة.. وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين

- محافظ البحيرة: توريد 227 ألف طن قمح للصوامع والشون

- شون وصوامع المنيا تستقبل 190 ألف طن من الأقماح

- تسلم أكثر من 164 ألفا و700 طن من القمح المحلي في بني سويف







تستمر صوامع وشون محافظات الجمهورية في تسلم محصول القمح وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ففي محافظة بني سويف، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 164 ألفا و794 طنا و967 كجم، وذلك منذ بداية موسم التوريد "15 أبريل الماضى وقبيل بدء أعمال التوريد اليوم ".



جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

ونوه "غنيم"، بأنه تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة،وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة الميدانية من قبل أعضاء اللجنة لضمان استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الاستلام والفرز مع التحقق التام من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بأماكن الاستلام من الصوامع والشون،منوها عن توجيهاته يتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والالتزام بصرف مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسى لتشجيع وحث المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام.

وأشار إلى ضرورة المتابعة الميدانية من قبل أعضاء اللجنة لضمان استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الاستلام والفرز مع التحقق التام من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين.

يُشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بنحو 123 ألفا و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون و221 ألفا و488 إردباً بما يعادل( 333 ألفا و556 طناً)،فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، توريد 182 ألف طن قمح لصوامع داخل وخارج المحافظة.

وأوضح الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، استلام المحصول من المزارعين من خلال لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كل من، ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزيني والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الأشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.



جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية استأنفت استلام القمح المحلى من المزارعين بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بسعر 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، وبـ 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 190444 طنا و379 كيلو من القمح، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى انه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.

كما أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث تم إستلام ١٠٣٨٩.٩٨٠ طن قمح حتى انتهاء أعمال التوريد يوم الثلاثاء ١٨ مايو بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم ٢٢٦٦٤٧.٨٤٣ طن قمح محلي .



وأشار محافظ البحيرة، إلي أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة ٤٢٠ ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ ٦٣٧ ألف فدان، لافتاً أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هى ٣٧ صومعة وشونة متمثلة فى ٣١ شونة و٦ صوامع مطورة .

وأكد "آمنة"، على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والإستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة ٢٢.٥ بقيمة ٧٠٥ جنية مصري ودرجة ٢٣ بقيمة ٧١٥ جنيه مصري ودرجة ٢٣.٥ بقيمة ٧٢٥ جنية مصري، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.