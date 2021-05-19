محمود الهباش: مبادرة السيسى لإعادة إعمار غزة تعكس الدور المحوري لمصر

الدكتور محمود الهباش:

= ٢٥٠ شهيد واكثر من ٤٠٠٠ جريح جراء الغارات الإسرائيلية حتى الآن

= لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار الا بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي فوراً

= مصر وفلسطين فى خندق واحد وحضورها بقوتها وثقلها الإقليمي والدولي تختلف المعادلات



وجه الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وقاضي قضاة فلسطين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة التى أطلقها لإعادة إعمار قطاع غزة وتبرع مصر بـ ٥٠٠ مليون دولار.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني، فى تصريحات خاصة لـ"الأخبار"، أن السلطه تشكر وتقدر هذه المبادرة الأصيلة التي تؤكد الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية منذ بدايات هذه القضية قبل اكثر من سبعين عاما والى اليوم.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، أنه لا يستغرب هذا الموقف من مصر لأن هذا هو موقفها الطبيعي الذي قامت به تاريخيا ونحن نقدر ذلك ونشكره، وتتمنى مستشار الرئيس الفلسطيني، أن تواصل مصر جهودها اولا لوقف العدوان فورا حقنا لدماء الفلسطينيين وثانيا لاطلاق عملية سياسية جدية تفضي الى انهاء الاحتلال الذي هو سبب كل المآسي.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني،أن مصر وفلسطين في خندق واحد وعندما تكون مصر حاضرة بقوتها وثقلها الإقليمي والدولي تختلف كثير من المعادلات.

وعن احتياجات قطاع غزة فى ضوء مبادرة الرئيس السيسى التى أطلقها لإعادة الإعمار أوضح الهباش، أن الأولوية الاولى الآن هي وقف العدوان وحقن الدماء، ثم البدء بعملية سياسية جدية لإنهاء الاحتلال وفق الشرعية الدولية وبمرجعيات دولية ملزمة، وبسقف زمني محدد ونحن جاهزون فورًا لتشكل حكومة توافق وطني مقبولة دوليا لتقوم هي بإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم كل الخدمات الضرورية للمواطنين بعد وقف العدوان، ومصر بالتأكيد تستطيع أن تساهم في دفع الأمور بهذا الاتجاه الضروري.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن حجم الدمار اكبر من كل التوقعات وبمئات ملايين الدولارات، ولكن الخسائر المادية مهما كانت كبيرة لا تساوي قيمة الخسائر البشرية التي سقطت خلال هذا العدوان، فى ظل بلوغ عدد الشهداء حتى الان في غزة وفي الضفة الغربية اكثر من ٢٥٠ شهيد واكثر من ٤٠٠٠ جريح وعشرات البيوت والمنشآت المدمرة.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني، إن تشكيل حكومة وفاق متوقف على موافقة حماس، وأنه تم إعلان ذلك قبل العدوان مباشرة بعد قرار تأجيل الانتخابات، حيث شرعت السلطة الفلسطينية في التواصل مع كل الفصائل متمنيا النجاح في ذلك.

ووجه مستشار الرئيس الفلسطيني كلمة لقادة الإحتلال الإسرائيلي قائلاً: لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار الا بإنهاء احتلالكم لأرض فلسطين وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس والاحتلال هو سبب كل المآسي ويجب إنهاؤه فورًا وبلا تأخير لكي ينعم الجميع بالسلام والأمن.