عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. 7 قرارات حكومية مهمة تصدرها لجنة كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث خرج بالعديد من القرارات. 

 

قرارات مجلس الوزراء

 

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء التالي:

 

1- استمرار غلق المطاعم والكافيهات والمولات والمحالات التاسعة مساءً حتى نهاية مايو
 

2- فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة للمواطنين وفق الإجراءات الاحترازية
 

3- تطبيق قرار خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواجهة انتشار كورونا
 

4- التوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية
 

5- تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها
 

6- السماح بحضور طلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر واستكمالها "أون لاين" بداية من يونيو


7- التعاقد على 40 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا من سبوتنيك وجونسون آند جونسون"

 

وخلال الاجتماع، أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك" مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعاً حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة "جونسون آند جونسون" على توريد 20 مليون جرعة.

قرارت الحكومة

انفوجراف.jpg 11111
انفوجراف.jpg 11111
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الوزراء اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا كورونا

ترشيحاتنا

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن موعد وقف إطلاق النار فى غزة

مفاجأة سارة..عوض تاج الدين: تجارب لتحويل لقاح كورونا لدواء

أحمد موسى ينفعل على الهواء.. اعرف السبب

محمود الهباش: مبادرة السيسى لإعادة إعمار غزة تعكس الدور المحوري لمصر

شاهد.. هاري كين يودع جمهور توتنهام بعد الخسارة من أستون فيلا

البرلمان العربي يعلن نبأ سارًا بشأن اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها بسبب لافتات مرتضي منصور

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

الوضع سيئ.. مصدر طبي يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز|خاص

مجلس الوزراء: تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بأجهزة الدولة لعدم انتشار كورونا

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

د. ميرفت عبد العظيم تكتب: التقارب المصري الأفريقي هدف وغاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ