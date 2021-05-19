إنفوجراف.. 7 قرارات حكومية مهمة تصدرها لجنة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث خرج بالعديد من القرارات.

قرارات مجلس الوزراء

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء التالي:

1- استمرار غلق المطاعم والكافيهات والمولات والمحالات التاسعة مساءً حتى نهاية مايو



2- فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة للمواطنين وفق الإجراءات الاحترازية



3- تطبيق قرار خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواجهة انتشار كورونا



4- التوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية



5- تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها



6- السماح بحضور طلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر واستكمالها "أون لاين" بداية من يونيو



7- التعاقد على 40 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا من سبوتنيك وجونسون آند جونسون"

وخلال الاجتماع، أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك" مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعاً حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة "جونسون آند جونسون" على توريد 20 مليون جرعة.

قرارت الحكومة