بيلي بورتر يكشف إصابته بمرض الإيدز منذ 14 عاما

كشف الممثل والمغني الأمريكي الشهير بيلي بورتر، بطل مسلسل Pose المرشح والحائز على العديد من الجوائز المرموقة، عن مفاجأة لجمهوره.

تفاصيل إصابة بيلي بورتر بالإيدز

وأعلن بيلي بورتر إصابته بفيروس نقص المناعة المعروف باسم " الإيدز" ومعاناته معه منذ حوالي 14 عاما، بحسب موقع بي بي سي، وقال إنه عاش يشعر بالعار والخزي منذ عام 2007.

وقال في حديث له مع مجلة هوليوود ريبورتر إن الوقت قد حان لكشف هذا السر وعدم الشعور بالخزي والعار، أو الخوف من وصمة العار التي تصيب مرضى الإيدز.

بيلي بورتر

حصل بيلي بورتر على جائزة إيمي أفضل ممثل عام 2019، وهو ممثل مسرحي مخضرم فائز بجائزة توني عام 2013، ودائما ما يلفت الأنظار له على السجادة الحمراء لحفلات توزيع الجوائز المختلفة.

وعبر بيلي بورتر الذي يبلغ من العمر 51 عاما، عن معاناته مع المرض الذي اضطر إلى التعامل معه في صمت، خوفا من التمييز ضده من المجتمع، ومن أبناء مهنته، خاصة أنه من حيث نشأ كان يعتبر هذا المرض عقاب من الله.

وقرر بيلي بورتر الآن الإعلان عن مرضه لأنه حان الوقت للمضي قدما والنضوج، والتوقف عن الشعور بالحرج.