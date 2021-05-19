شاهد.. هاري كين يودع جمهور توتنهام بعد الخسارة من أستون فيلا

قام هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، بتحية جمهور فريقه، عقب نهاية المباراة أمام أستون فيلا، في الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي وخسارة السبيرز 2-1

وانتظر هاري كين مغادرة جميع اللاعبين لتحية جماهيره وبدا عليه التأثر بالحضور الجماهيري، حيث قام بالسير في جميع أرجاء الملعب ليقوم بتحية جميع الحاضرين.

ويأتي ذلك بعد التقارير التي أكدت طلب هاري كين الرحيل عن فريق توتنهام نهاية الموسم.

وذكرت شبكة “ سكاي سبورتس” أن هاري كين طلب بشكل رسمي مغادرة توتنهام هذا الصيف، والنادي بدأ بالفعل البحث عن بديل له .

وأشارت الشبكة أن هاري كين أبدى رغبته في الاستمرار بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، مع إبداء أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي رغبتهم بضمه في الميركاتو الصيفي.

وأكدت الشبكة أن هاري كين يرغب في حسم مستقبله قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية الشهر المقبل.

ويتصدر هاري كين صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع محمد صلاح برصيد 22 هدفًا، وينتهي عقده مع توتنهام عام 2024.