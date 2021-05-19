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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء.. اعرف السبب

صدى البلد

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب يتعرض له الشعب الفلسطينى على يد الكيان الصهيوني، قائلًا إن مجلس الأمن فشل في إصدار بيان إدانة لجرائم الكيان الصهيوني؛ لأن أمريكا تقف ضدها.


وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فرنسا تسعى لإقناع أمريكا بمشروع القرار فى مجلس الأمن لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.


ولفت إلى أن أمريكا إذا أرادت أن توقف العدوان الإسرائيلي سيوقف فى الحال، محذرا من أن إسرائيل حتى هذه اللحظة ترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني ولن تتوقف.


 

أحمد موسى الشعب الفلسطيني الكيان الصهيونى

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