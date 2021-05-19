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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تسجل 54 إصابة جديدة بـ كورونا و 4 وفيات

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

 أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 23884.

ورصدت وزارة الصحة السورية خلال الساعات الماضية تعافي 100 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 21460.

وسجلت الصحة السورية  وفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1714.

 

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وكانت وزارة الخارجية السورية، المواطنين المغتربين في الخارج إلى المشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة غدًا، الخميس.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت الوزارة إن هذا يأتي تأكيداً لإرادتهم الحرة وانتمائهم الوطني والمساهمة في بناء سوريا المتجددة التي يقرر مستقبلها السوريون وحدهم.


وأوضحت الوزارة أن مشاركة المواطنين في هذا الواجب الوطني تشكل التأكيد الأبلغ على التمسك باستقلالية القرار الوطني وإفشال كل المحاولات الرامية لفرض الوصاية على السوريين ورهن إرادتهم لمشيئة الآخرين.

وناشدت الوزارة المواطنين السوريين التوجه إلى السفارات السورية للمشاركة في الاستحقاق الوطني رافعين شعار من أجل سوريا سأشارك في الانتخابات الرئاسية. 

سوريا فيروس كورونا الصحة السورية خلال 24 ساعة اصابات كورونا وفيات كورونا

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