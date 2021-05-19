شاهد.. مواصفات سيارة بي ام دبليو e3 2021 الكهربائية الفاخرة

وصفت سيارة بي ام دبليو e3 2021 من قبل خبراء السيارات بتصميمها الرائع بأنها سيارة تناسب العديد من العرسان والمتزوجين الجدد من أجل التمتع بالنزهات، قبل أن تتوالي عليهم المسؤوليات، حيث تسعى دائما شركة بي أم دبليو لصناعة السيارات الألمانية الفاخرة لإنتاج وتقديم أفضل السيارات كهربائية وأكثر فخامة لأغراض عديدة.

وتتمتع بي ام دبليو e3 2021 بالعديد من المميزات حيث أنها سيارة صغيرة الحجم بالإضافة إلى شكلها الراقي، وتعتبر مناسبة للعديد من الناس الذين يحبون الحياة والتمتع بالفخامة، حيث تعد هذه السيارة من أفضل السيارات من حيث القوة والصلابة بالمقارنة مع السيارات الكهربائية الأخرى من ماركات عالمية عديدة.

ونجد أن كتير من محبي السيارات الكهربائية يفضلون سيارة بي أم دبليو e3 2021 ولذلك لأن يتواجد العديد من المميزات التي تتمتع بها يجعلها تأخذ هذه المكانة من قبل محبي هذه العلامة .

وتحتوى سيارة بي أم دبليو e3 2021 على محرك كهربائي قادر على قطع مسافة 500 كيلومترا في كل شحنة ، و تتسارع من صفر الى 100 كيلومتر خلال عشر ثوان ، و تبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترا في الساعة.

وتتمتع سيارة بي أم دبليو e3 2021 ، بوسائل ترفيه كثيرة مثل شاشة لألعاب الفيديو لمن هو بجانب السائق ونظام أنوار ملفت ومريح للعين داخل السيارة من تقنية ليد.

وأضافت شركة بي أم دبليو لصناعة السيارات الفخمة بأنه سيستمر في إنتاج هذا الموديل حتى عام 2024، ثم يتم العمل علي إضافة التعديلات والتطورات عليها من حيث الحجم وما يتوفر من تكنولوجيا أكثر تطورا.