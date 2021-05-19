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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

20 يوماً في المستشفى والحالة سيئة جداً .. معركة سمير غانم و دلال عبد العزيز مع كورونا

سمير غانم و دلال
سمير غانم و دلال عبد العزيز

منذ بداية شهر مايو الجاي، ويرقد النجم سمير غانم و دلال عبد العزيز في المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا التاجي  وبسبب كبر سنهما، فإن الحالة الصحية لهما لا تتحسن بشكل سريع، خاصة النجم سمير غانم.

خلال الأسبوعان الماضيان، كانت أخبار سمير غانم و دلال عبد العزيز تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي، وتعرض سمير غانم للكثير من الشائعات التي طالته حول وفاته بسبب كورونا، لكن سرعان ما ينفي بناته دنيا و إيمي، وأزواجهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد تلك الشائعات على حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي . 

آخر تطورات الحالة الصحية لسمير غانم 

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال حسام حسني في حواره في برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة " سي بي سي "، :"  دلال عبد العزيز لا تزال في المستشفى ونسأل أن يتم الله شفاءها على خير ونقوم بزيارتها بصفة دورية  ومستمرة في تلقي العلاج".

وأضاف حسام حسني :"  إن شاء الله وضع دلال عبد العزيز يكون مستقرا  في المستقبل القريب".

وتابع حسام حسني :" لا تزال مسحة الفنان سمير غانم إيجابية وهناك خلل بسيط  في وظائف الجسم كله وربنا يشفيه وندعو المصريين بالدعاء له بالشفاء ".

وضع سمير غانم سيئ

كما كشف مصدر طبي لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وقال إن الوضع سيئ جدا وخاصة سمير غانم، فهو لم يتحسن خلال الفترة الماضية، ولفت إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز أفضل نسبيا من زوجها.

حملة أدعية على فيسبوك

وخلال الـ 20 يوماً التي دخلا فيها سمير غانم و دلال عبد العزيز إلى المستشفى ، استمرت دنيا وإيمي سمير غانم في نشر الأدعية لوالديهما ، كذلك الإعلامي رامي رضوان الذي ينشر باستمرار تطورات الحالة الصحية لسمير غانم و دلال عبد العزيز ويطلب من جمهوره الدعاء لهما والتوقف عن نشر شائعة وفاة سمير غانم .

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