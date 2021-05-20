البحث العلمي تعلن عن فرصة لتقديم مقترحات لخط الإشعاع الخاص بمركز السينكرترون للعلوم .. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي فى إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME أنه قد ورد للأكاديمية مايفيد طلب المركز تقديم مقترحات خاصة بخط الإشعاع حول Powder diffraction measurements at its Beamline MS (Material Science) خط الإشعاع MS هو أحدث خط إشعاعى.



واوضحت أنه قد بدأ باستضافة التجارب فى شهر ديسمبر الماضى نظرا لوباء كورونا هذا الاعلان مخصص للتجارب التى يمكن تنفيذها عن بعد او عن طريق البريد خلال الفترة من 1سبتمبر وحتى 31ديسمبر2021

الجدير بالذكر أن الموعد النهائى للتقديم المقترحات الكترونيا 15يونيو 2021.



بينما لمزيد من التفاصيل حول المشروع وكيفية تقديم المقترحات يرجى زيارة الرابط الإلكترونى التالى:

https://www.sesame.org.jo/news/call-proposals-sesames-ms-beamline

واذا تم قبول المقترح يرجى موافاة الاكاديمية بذلك على البريد الالكترونى [email protected]

