رسميا .. كيا تكشف عن EV6 موديل 2022 الجديدة .. صور

كشفت شركة كيا الكورية لصناعة السيارات عن السيارة EV6 الكهربائية ، التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في مارس الماضي كأول سيارة كهربائية خالصة بالكامل .

وأوضحت شركة كيا انه تم تصميم السيارة الكهربائية الجديدة EV6 ، من خلال استوديوهات التصميم التابعة لشركة كيا في سيول وفرانكفورت وكاليفورنيا .

وتستمد السيارة كيا EV6 الكهربائية قوتها بأكثر من محرك بفئاتها المختلفة ، فنجد الفئة GT مزودة بمحركات مزدوجة بقوة 576 حصانًا مع دفع بجميع العجلات، وهي قادرة على التسارع من الصفر إلى 100 كم/ س في أقل من 3.5 ثانية، مع مدى يبلغ 480 كيلومترًا.

اما فئة طراز GT المختلفة ، فتأتى الدفع الخلفي بقوته 167 حصانًا، وطراز بقوة 218 حصانًا، وأخيرًا طراز بحركات مزدوجة بقوة 313 حصانًا.

وحصلت كيا EV6 على براءة اختراع أول نظام شحن متعدد يدعم الشحن بقدرة 400 فولت و800 فولت ، وعند التوصيل بالشاحن السريع، تمكن إضافة 112 كيلومترًا من النطاق في خمس دقائق و337 كيلومترًا في 18 دقيقة.

و يمكن لمحرك السيارة EV6 شحن السيارات الكهربائية الأخرى ، حيث انها تعمل بشكل أساسي كبطارية متنقلة كبيرة مع منافذ 110 فولت متاحة لتشغيل أي شيء بمقبس قياسي .

ويظهر الشكل الخارجي للسيارة EV6 بالشبكة الأمامية هو بمثابة تصميم أنف النمر الجديد ، والمصابيح الأمامية تقدم نمط إضاءة ديناميكي متتابع، بينما مقابض الأبواب الخارجية توحي بالتدفق، ويعمل السطح الخلفي العالي كجناح، بينما تتوافر عجلات بمقاسات 19 أو 20 أو 21 بوصة ، وتأتى السيارة EV6 بتصميم جديد يسمى Opposites United .

وتتميز السيارة EV6 بتصميم داخلي ، يتميز بمجموعة عدادات مدمجة مقاس 12 بوصة، مع شاشة معلومات وترفيه وميزات متقدمة مثل شاشة عرض الواقع المعزز على الزجاج الأمامي في صورة كبيرة ثلاثية الأبعاد.